مجلس الصحوة الثوري.. خطاب رئيس تحالف “صمود” عبد الله حمدوك يمثل “تدخلاً سافراً وانتهاكاً لسيادة السودان”

اعتبر مجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال أن خطاب رئيس تحالف “صمود” عبد الله حمدوك يمثل “تدخلاً سافراً وانتهاكاً لسيادة السودان”، واصفاً إياه بـ”المتاجرة والاستخفاف بإرادة الشعب السوداني”، مشيراً إلى أنه يخدم أجندة إقليمية ودولية معادية للسودان، وجدد المجلس في بيان اليوم رفضه لقيام أي حكومة منفى موازية، مؤكداً دعمه للحكومة القائمة برئاسة عبد الفتاح البرهان باعتبارها “الشرعية التي تمثل سيادة السودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية”. الحدث السوداني

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