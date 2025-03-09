شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تؤجل إطلاق تحديث مساعدها الشخصى الذكى Siri والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبل تأجيل إطلاق نسختها المحدثة من Siri التى تتفهم السياق الشخصي، ويمكنها اتخاذ إجراءات داخل التطبيقات، وفقًا لبيان شاركته الشركة مع Daring Fireball.

ولم تحدد الشركة موعدًا لإطلاق التحديثات على Siri فعليًا، باستثناء أنها "ستطرحها في العام المقبل". وفيما يلي البيان الكامل للشركة وقال:

تساعد Siri مستخدمينا في العثور على ما يحتاجون إليه وإنجاز المهام بسرعة، وفي الأشهر الستة الماضية فقط، قمنا بجعل Siri أكثر تفاعلية، وقدمنا ​​ميزات جديدة مثل الكتابة إلى Siri ومعرفة المنتج، وأضفنا التكامل مع ChatGPT، كما كنا نعمل على Siri أكثر تخصيصًا، مما يمنحها المزيد من الوعي بسياقك الشخصي، بالإضافة إلى القدرة على اتخاذ إجراء نيابة عنك داخل تطبيقاتك وعبرها ، سيستغرق الأمر وقتًا أطول مما كنا نظن لتقديم هذه الميزات ونتوقع طرحها في العام المقبل.

كان تطوير Siri وزيادة قوتها جزءًا أساسيًا من عرض Apple الأصلي لـ Apple Intelligence، عندما قامت الشركة بتفصيل خططها لأول مرة، وادعت أن Siri لن يفهم فقط ما يحدث على هاتفك، بل سيكون قادرًا أيضًا على اتخاذ إجراء في التطبيقات نيابةً عنك.

وحتى الآن، كانت الأجزاء الرئيسية من Siri الجديدة التي قدمتها Apple هي القدرة على كتابة الطلبات بدلاً من التحدث بها بصوت عالٍ، والقدرة على فهم وشرح ميزات منتجات Apple، ورسوم متحركة جديدة عند تنشيط Siri والتكامل مع ChatGPT.

وكانت بلومبرج أول من أفاد بأن Siri المحدثة تواجه مشاكل وتأخيرات محتملة ، كما ورد أن خطط Apple لربط Siri بنموذج لغوي كبير من شأنه أن يمنح المساعد المزيد من القدرات لا تزال بعيدة المنال لسنوات.