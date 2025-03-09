أخبار مصر

حماس: نتنياهو مستعد للتضحية بالجميع مقابل حساباته السياسية والشخصية

0 نشر
0 تبليغ

حماس: نتنياهو مستعد للتضحية بالجميع مقابل حساباته السياسية والشخصية

شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نتنياهو مستعد للتضحية بالجميع مقابل حساباته السياسية والشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الأحد، 09 مارس 2025 12:57 ص

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن نتنياهو مستعد للتضحية بالجميع مقابل حساباته السياسية والشخصية.

وأشار إلى أنه إذا أطلق العنان لنتنياهو ومن معه سيدمرون المنطقة كلها.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس: "نبدي مرونة كاملة للوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون الإخلال بأي من بنوده".

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements