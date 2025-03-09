شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نتنياهو مستعد للتضحية بالجميع مقابل حساباته السياسية والشخصية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 12:57 ص

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن نتنياهو مستعد للتضحية بالجميع مقابل حساباته السياسية والشخصية.

وأشار إلى أنه إذا أطلق العنان لنتنياهو ومن معه سيدمرون المنطقة كلها.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس: "نبدي مرونة كاملة للوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون الإخلال بأي من بنوده".