شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. اختتام معرض المنتجات المصرية المتخصص بالنسيج والجلود والان نبدء بالتفاصيل

معرض المنتجات المصرية

الدمام - شريف احمد - اختتمت السبت، فعاليات معرض المنتجات المصرية الذي نظمته غرفة جدة خلال الفترة من 23 يناير حتى 1 فبراير 2025م، بمشاركة عدد من العارضين والهيئات التنظيمية وعدد من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.وضم المعرض المتخصص في صناعة النسيج، مجموعة متنوعة من منتجات الغزل والنسيج التي تشتهر بها جمهورية مصر العربية، وذلك بمركز جدة للمعارض والفعاليات.ويُعد المعرض حدثًا رائدًا ومتخصصًا في صناعة النسيج والصناعات النسيجية اليدوية والقطن والأقمشة والملابس، والحقائب والأحذية والملابس الطبية، وفتح أفقًا واسعًا لعرض المنتجات المصرية بكل تفاصيلها وتنوعها.ووفر المعرض ملتقى لتعزيز الوعي بالقدرات الصناعية لمصر، ومنصة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها والتواصل مع الشركاء المحتملين من خلال تعزيز التعاون والتبادل التجاري، يمكن للبلدين تحقيق النمو المستدام والازدهار المشترك، إضافة إلى ذلك قدم فرصًا متميزة للشركات ورجال الأعمال لتعزيز وجودهم في الساحة التجارية، أمام جمهور متنوع، أسهم في تعزيز التفاعل وتوسيع قاعدة العملاء من خلال طرح فرص استثمارية.وساعدت الفعاليات المقامة جميع العارضين على فتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل، علاوة على توفير فرصة للزوار من أجل الاطلاع على المنتجات المقدمة فيه والاستفادة من عروض التخفيضات المتاحة.