شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المخالفين.. إحباط عمليتين لتهريب مواد مخدرة في تبوك ونجران والان نبدء بالتفاصيل

إحباط تهريب الحشيش المخدر

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع البدع بمنطقة تبوك تهريب 2.9 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية، تهريب 41 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.وألقت القبض على مهربيها وهم 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومستقبليها مقيمان من الجنسية اليمنية ومواطن.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، وذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات.تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.