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القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا حادث اصطدام طائرة بمروحية عسكرية

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واس - الرياض 0 تبليغ

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا حادث اصطدام طائرة بمروحية عسكرية

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر نبأ حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية في العاصمة واشنطن، وما نتج عن ذلك من وفيات.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية في العاصمة واشنطن، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه".

برقية عزاء ولي العهد

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر نبأ حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية في العاصمة واشنطن، وما نتج عن ذلك من وفيات.

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وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية في العاصمة واشنطن، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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