شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك عبدالعزيز للكسوة والان نبدء بالتفاصيل

خدمات جليلة

الدمام - شريف احمد - زار ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من الدفعة الثالثة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة.وتجول المستضافون خلال الزيارة في أقسام المجمع، واستمعوا لتاريخه منذ إنشائه، واطلعوا على مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، كما تعرفوا على تاريخ صناعتها والمواد الخام المستخدمة في صناعة كسوة الكعبة المشرفة.بعد ذلك توجه الضيوف إلى معرض الوحي الواقع بحي حراء الثقافي بجبل النور في مكة المكرمة، وتجولوا على قاعات المعرض التي تتضمن قصص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وصولًا إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وتعرفوا على قصة نزول الوحي.كما شاهدوا فيلمًا تعريفيًا يحوي قصة نزول الوحي في غار حراء، وتصديق أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وحديثه مع جبريل عليه السلام عبر عرض تقني مبتكر جذاب.وفي ختام الزيارة، أشاد ضيوف خادم الحرمين الشريفين بجهود مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، وما يقدم من خدمات جليلة للكعبة المشرفة، مشيدين بمعرض الوحي بحي حراء الثقافي وما يمثله من جوانب عظيمة مرتبطة بقصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثمنين دور البرنامج في ترتيب وتنظيم مثل هذه الزيارات، مؤكدين أن الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة وقيادتها بالكعبة المشرفة وبالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ليس بغريب عليها.وتضم الدفعة الثالثة من المستضافين لعام 1446هـ 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 18دولة أفريقية، وهي (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، مالي، السنغال، الكاميرون، تشاد، كينيا، نيجيريا، أوغندا، جنوب أفريقيا، مدغشقر، أثيوبيا، موريشيوس، غينيا، موزمبيق، موريتانيا).