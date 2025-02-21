شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب الأبيض.. أمين منطقة الرياض يرعى افتتاح موسم ملح القصب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الأمير د. فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، أطلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية القصب، اليوم، فعاليات النسخة الثالثة لموسم ملح القصب، التي تستمر خلال الفترة من 20 - 27 فبراير 2025م، بهدف تعزيز إنتاج ملح القصب بوصفه أحد أشهر المنتجات المحلية والثروات الطبيعية التي تتمتع بها القصب نتيجة الظروف المناخية والجيولوجية بالمنطقة.

ويشتمل الموسم على أجنحة لأكثر من 60 من العارضين، ويضم فرق عمل ومتطوعين يتجاوز عددهم 300 فرد، بحضور مستهدف يصل إلى 120 ألف زائر لمختلف فعاليات الموسم، الذي يتضمن في نسخته الثالثة عددًا من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تعريف الزوّار بملح القصب الذي يُسمى بـ "الذهب الأبيض"، ورحلة استخراجه وإنتاجه وتصديره، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص، وتطوير وتنمية القطاع السياحي والتراث الوطني.

موسم ملح القصب وتشمل الفعاليات أيضًا الممر الملحي، والمملحة النموذجية والاستراحة الملحية، ومنطقة الأطفال، والمسرح الثقافي، ومنطقة اليافعين، والكتاتيب، وسوق العبيدي، وسوق القصب، وقصر الزاحم التراثي، مطل دار القصبي، مطل دار السويد، مطل دار الغدير، وديوانية المنيع، وبيت الداغر التراثي، وقصة وقصيد، وممر الفنون والشعر، والخط العربي، والمطلات، وخيمة الأولين، وطبخ الطيبين، ومنطقة الحرفيين، ومتحف الشاي، إضافة إلى التعرف على عدد من المهارات التي يقدمها مختصون كجمعية "المحترفون للبحث والإنقاذ"، وجمعية التطوع الصحي "أثر"، ودورات الإنعاش الرئوي، وعربة التبرع بالدم.



وتشهد الفعالية عرضًا للخيول العربية والإبل، وعرضًا للسيارات الكلاسيكية، والطائرات غير السلكية، علاوة على أمسيات شعرية، ومسرح للأطفال، وجلسات ثقافية تستعرض تاريخ القصب الأصيل ومستقبلها الواعد، ومناطق الأسر المنتجة، فيما خصصت مواقع لشرح طريقة استخراج الملح، ومتاجر لعرض المنتجات المرتبطة بالملح وغيرها. تراث ثقافي عريق وتتمتع القصب بتراث ثقافي عريق، وتتمتع طبيعتها بوجود معدن الملح، ويوجد في البلدة قصاب هي: الطرفاء، والملح، والرمادة, وتعد القصب من أشهر المواقع في المملكة في إنتاج الملح، ويُصدَّر لمختلف المناطق في الداخل والخارج وذلك لجودته العالية وقيمته الغذائية، ويعدّ استخراج الملح المهنة الأولى لأهالي القصب منذ قرون.



