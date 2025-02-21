شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. رياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يستمر تأثير رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على الأجزاء الشمالية من المملكة.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12-24 كم/ساعة وشرقية إلى جنوبية شرقية 10-25 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-21 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.