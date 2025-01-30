شكرا لمتابعة خبر عن إعلامي أمريكي بالرياض: المملكة ليست التي كنا نقرأ عنها بالأخبار إنها مختلفة تمامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏التقى أشهر مذيعين في العالم بالعاصمة الرياض لأول مرة بخصوص سياسة العالم وسياسة بلدانهم، وتحدثوا عن المملكة بشكل عفوي وهم “تاكر كارلسون وبيرس مورغان.

‏وقالوا خلال زيارتهم الأولى للمملكة:” أنها ليست هي المملكة التي كنا نقرأ عنها في الأخبار، إنها بلد مختلف تمامًا.”

ومن جهته، قال المذيع الأمريكي “تاكر كارلسون”: ثقافتكم لغتكم قيمكم، كل هذه الأشياء تستحق أن تدافعوا عنها، وهنا في السعودية يشعرون بهذا، المملكة أهم دولة في الإسلام والعالم العربي، وهم فخورون بذلك جدًا .”

‏وأضاف:” أنا لست مسلمًا أو عربيًا أو من منطقة الشرق الأوسط، ولكن عندما آتي إلى المملكة، يستقبلوني بحفاوة ودفء، لكن لن يسمحوا أن تفرض عليهم إملاءات أو تغير القوانين.”

‏وتابع :” الولايات المتحدة وبريطانيا يفتقرون إلى إحترام ذاتهم بهذه الطريقة لأنهم أضاعوا هويتهم.”