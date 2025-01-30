اخبار السعوديه

إعلامي أمريكي بالرياض: المملكة ليست التي كنا نقرأ عنها بالأخبار إنها مختلفة تمامًا .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • إعلامي أمريكي بالرياض: المملكة ليست التي كنا نقرأ عنها بالأخبار إنها مختلفة تمامًا .. فيديو 1/2
  • إعلامي أمريكي بالرياض: المملكة ليست التي كنا نقرأ عنها بالأخبار إنها مختلفة تمامًا .. فيديو 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن إعلامي أمريكي بالرياض: المملكة ليست التي كنا نقرأ عنها بالأخبار إنها مختلفة تمامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏التقى أشهر مذيعين في العالم بالعاصمة الرياض لأول مرة بخصوص سياسة العالم وسياسة بلدانهم، وتحدثوا عن المملكة بشكل عفوي وهم “تاكر كارلسون وبيرس مورغان.

‏وقالوا خلال زيارتهم الأولى للمملكة:” أنها ليست هي المملكة التي كنا نقرأ عنها في الأخبار، إنها بلد مختلف تمامًا.”

ومن جهته، قال المذيع الأمريكي “تاكر كارلسون”: ثقافتكم لغتكم قيمكم، كل هذه الأشياء تستحق أن تدافعوا عنها، وهنا في يشعرون بهذا، المملكة أهم دولة في الإسلام والعالم العربي، وهم فخورون بذلك جدًا .”

‏وأضاف:” أنا لست مسلمًا أو عربيًا أو من منطقة الشرق الأوسط، ولكن عندما آتي إلى المملكة، يستقبلوني بحفاوة ودفء، لكن لن يسمحوا أن تفرض عليهم إملاءات أو تغير القوانين.”

‏وتابع :” الولايات المتحدة وبريطانيا يفتقرون إلى إحترام ذاتهم بهذه الطريقة لأنهم أضاعوا هويتهم.”

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا