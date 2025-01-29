شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين: نقضي أجمل اللحظات بجوار البيت الحرام والان نبدء بالتفاصيل

برنامج ضيوف خادم الحرمين

الدمام - شريف احمد - أعرب ضيوف الدفعة الثالثة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على استضافتهم للأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.وأشاد الضيوف بالجهود المميزة في تنفيذ البرنامج، وما وجوده من حفاوة وترحيب وحسن استقبال وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وتمكينهم من زيارة الحرمين الشريفين، وأداء العمرة ضمن ضيوف البرنامج مستشعرين قداسة المكان والزمان.وأشاروا إلى أنهم يقضون أيامًا عظيمة بجوار بيت الله الحرام مستشعرين قداسة المكان والزمان، والأمن والأمان وقلوبهم تملؤها السكينة والطمأنينة، واصفين برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بأنه برنامج عالمي يتيح زيارة الحرمين الشريفين واستكشاف المملكة.يذكر أن الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1446هـ، تضم 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 18 دولة أفريقية، وهي (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، مالي، السنغال، الكاميرون، تشاد، كينيا، نيجيريا، أوغندا، جنوب أفريقيا، مدغشقر، إثيوبيا، موريشيوس، غينيا، موزمبيق، موريتانيا).