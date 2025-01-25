انقطاع مفاجئ للكهرباء يشل الحياة في الجنوب لأكثر من 6 ساعات

فيما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تعرض مناطق جازان وعسير ونجران لانقطاع مفاجئ في الخدمة الكهربائية، اليوم السبت، استمر منذ الساعة 4.01 عصرا وحتى الساعة 10.30 مساء، ما أثار استياء العديد من السكان، وجّه مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، بإجراء تحقيق داخلي شامل وعاجل لتحديد الأسباب الفنية أو التشغيلية التي أدت إلى هذا الانقطاع، وتقديم تقرير مفصل بالنتائج.

فيما ذكرت الشركة في الوقت نفسه أن الانقطاع نجم عن خروج محطات التوليد في تلك المناطق عن الخدمة بشكل مفاجئ. وأكدت الشركة أنها سارعت إلى تفعيل خطط الطوارئ، حيث تعمل فرقها الفنية على مدار الساعة لإعادة الخدمة تدريجياً إلى المناطق المتضررة. كما أكدت التزامها بأعلى معايير الكفاءة والسلامة لضمان عودة الكهرباء في أسرع وقت ممكن.

وقدمت الشركة اعتذارها للمشتركين عن هذا الانقطاع المفاجئ، معربة عن تقديرها لصبرهم وتفهمهم، ومؤكدة أنها ستستمر في تحديث الجمهور حول المستجدات ومراحل إعادة الخدمة عبر قنواتها الرسمية.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ سبقها بفترة زمنية انقطاع خدمات الكهرباء بشكل كامل في محافظة شرورة جنوب البلاد نتيجة انقطاع الخدمة الكهربائية في المحافظة ذاتها.

الجدول الزمني لانقطاع الكهرباء في عسير وجازان ونجران

4:01 عصرا:

انقطاع مفاجئ للكهرباء في المناطق الثلاث.

5:54 عصرا:

أول بيان من هيئة تنظيم الكهرباء أكدت فيه أنها تتابع انقطاع الخدمة الكهربائية حيث بدأت إعادة الخدمة تدريجياً للمستهلكين من قبل مقدم الخدمة.

8:27 مساء:

أول بيان للشركة السعودية للكهرباء بعد الانقطاع بنحو 4 ساعات قالت فيه إنها تتابع جهودها الحثيثة لإعادة الخدمة الكهربائية إلى المشتركين.

9:33 مساء:

تنظيم الكهرباء تعقد اجتماعًا طارئًا لمتابعة انقطاع الخدمة الكهربائية في المنطقة الجنوبية.

التعويضات المحتملة

- حال تجاوزت مدة الانقطاع 6 ساعات، يتم تعويض المشترك بمبلغ 200 ريال سعودي.

- عن كل ساعة إضافية بعد الست ساعات الأولى، يتم تعويض المشترك بمبلغ 50 ريالًا.

ردود الفعل

- صدى واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

- استياء كبير من تعطل الحياة اليومية خاصة في ظل الطقس البارد.

- المطالبة بتقديم حلول جذرية لتفادي تكرار هذه الحوادث مستقبلا.

- تكدس السيارات بشكل كبير أمام محطات تعبئة البنزين لساعات.