شكرا لمتابعة خبر عن خبير جيولوجي يوضح حقيقة استخراج الذهب من الأفلاج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور أحمد حسن، أستاذ علم الخامات المعدنية بجامعة الملك عبد العزيز، حقيقة ما تردد حول استخراج الذهب من الأفلاج.

وقال الدكتور حسن في حديثه لقناة السعودية: “نظرية وجود الأفلاج كمكان لاستخلاص الذهب فرضية غير واقعية ، فنحن كخبراء جيولوجيين نعلم أن المنطقة الشرقية من الجزيرة عبارة عن صخور رسوبية لا تحتوي على أي فلزات أو ذهب”.

وتابع الدكتور حسن بخصوص فرضية الممرات الضيقة في الجزء العلوي من جبل منجم مهد الذهب وتفسيرها بأنها بفعل الجان أيام سيدنا سليمان، قائلاً إنها غير صحيحة لعدة أسباب.

وأكد الدكتور، أنه بالنظر إلى الممرات الضيقة في الخريطة، فهي واضحة على السطح وكانت عبارة عن العروق “حامل الذهب”، وتم استغلالها في ذلك الوقت بآلات بسيطة وبدائية ولم يستطيعوا بعدها النزول إلى الأرض.