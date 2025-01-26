والد أنغام يعلق على استدعائها من الشرطة السعودية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقه الأول على خبر استدعاء الفنانة أنغام من قبل الشرطة السعودية بعد واقعة تقبيل الفنان عبدالمجيد عبدالله لها في حفل توزيع جوائز Joy awards، قال الموسيقار محمد على سليمان، والد أنغام، إنه لا يرى في تصرف ابنته مع عبدالمجيد عبدالله أي شيء مخل بالآداب، مشيرًا الى أن أنغام وعبدالمجيد يعتبران زملاء وأصدقاء وأشقاء، مضيفًا: “مش شايف أي حاجة مخلّة في سلام ابنتي لعبد المجيد عبد الله، فهم زملاء وأخوات”.

كان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الفنانة أنغام مع المطرب السعودي عبد المجيد عبدالله، أثناء المشاركة في حفل Joy awards، وهو يقبل أنغام أثناء سلامه عليها، حيث تدخل الفنان حسين فهمي لينقذ الموقف ويعلق بسخرية: “خلاص بوستين كفاية”، ما دفع السلطات السعودية، للإعلان عن استدعاء عبدالمجيد عبدالله وأنغام، وذلك لمخالفتهما لائحة المحافظة على الذوق العام.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة لما تم تداوله من محتوى مرئي، مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام، فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية.