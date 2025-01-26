شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم على وظائف برنامج الزمالة ما بعد الدكتوراه بجامعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

تقديم الطلبات

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة عن بدء التقديم على وظائف زمالة ما بعد مرحلة الدكتوراه؛ بهدف استقطاب الباحثين الذين يمتلكون خبرة علمية وعملية، للمساهمة في مشروعات بحثية مبتكرة، ضمن مبادرة "إعادة تفعيل وبناء مختبرات الأبحاث القائمة" التي أطلقتها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.وأوضحت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة طيبة، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية البحثية، ودعم القدرات الوطنية والدولية؛ للإسهام في تطوير أبحاث ذات أثر علمي ومجتمعي.وبينت أن الفرص البحثية المتاحة للمتقدمين تشمل مركز الجينات والأمراض الوراثية، ومركز أبحاث الصحة والحياة، ومركز أبحاث الطاقة والصناعة والتقنيات الحديثة.ودعت المتقدمين إلى تقديم طلباتهم قبل نهاية فترة التسجيل في 22 فبراير القادم، والاطلاع على شروط ومتطلبات القبول المعلنة عبر موقع الجامعة الإلكتروني.