منصور بن زايد: إعلان 2025 "عام المجتمع" يجسد رؤية رئيس الدولة تجاه بناء مجتمع قوي ومترابط

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة،أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»،عام 2025 "عام المجتمع" يجسد رؤية سموه تجاه بناء مجتمع قوي ومترابط قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات والمضي إلى المستقبل بخطى واثقة.

وقال سموه عبر منصة إكس إن:"إعلان رئيس الدولة 2025 "عام المجتمع".. يجسد رؤية سموه تجاه بناء مجتمع قوي ومترابط قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات والمضي إلى المستقبل بخطى واثقة.. سيبقى الاهتمام بالمجتمع وتنميته وتمكينه على قمة أولويات القيادة".