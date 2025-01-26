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البديوي: استهداف المستشفى السعودي في الفاشر انتهاك خطير للقوانين الدولية

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء، الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان، وأسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.
وأكد أن الاستهداف يُمثِّل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية، التي تُلّزم بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية.

محاسبة المسؤولين

ودعا البديوي، إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية والمنشآت الصحية في السودان؛ لتمكينهم من أداء واجباتهم الإنسانية على الوجه الأكمل، خاصةً في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.
وشدد على أهمية احترام القوانين الدولية والإنسانية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تهدد أرواح الأبرياء وتعرقل مساعي الجهود الإنسانية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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