شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الإعلام تُقيم أولى دوراتها التدريبية لعام 2025 والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.