شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الإعلام تُقيم أولى دوراتها التدريبية لعام 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت أكاديمية الإعلام السعودية في "مدينة محمد بن سلمان غير الربحية" اليوم الاثنين، أولى دوراتها وبرامجها لعام 2025، وذلك بإقامة دورة تدريبية معتمدة من كلية ( ESCP) الدولية، بعنوان: "التخطيط الإعلامي"، وكذلك برنامجٍ تدريبيٍّ "لتأهيل الرياضيين في الظهور الإعلامي".
ودربت الأكاديمية المشاركين في الدورة حضوريًا على أهم مراحل التخطيط الإعلامي بدءًا من تحديد الرسائل وتحليل الجمهور المستهدف وصولًا إلى قياس فعالية الحملات الإعلامية، ودورها في تحقيق الأهداف الاتصالية، وتمكينهم من استخدام الأدوات، والوسائل الإعلامية المناسبة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم على الابتكار في تصميم الحملات وتقييم أدائها.
كما اشتمل البرنامج التدريبي لتأهيل الرياضيين في الظهور الإعلامي على خطوات التحدث أمام وسائل الإعلام، ومراحل الظهور الإعلامي، وقواعد في الحديث الجماهيري، مع أمثلة وتجارب على المقابلات الإعلامية.
وتستعد الأكاديمية لإقامة دورة تدريبية جديدة معتمدة من جامعة ماساتشوستس، نهاية يناير الجاري، بعنوان: "إتقان التفاوض والتأثير"، تشتمل على 83 محاضرة مسجلة، و12 جلسة حوارية، و9 مشروعات تطبيقية، و2 مقيّمين استشاريين؛ بهدف تعزيز مهارات وإستراتيجيات إدارة عمليات التفاوض بكفاءة واحترافية.
أقامت الأكاديمية الخميس الماضي دورة تدريبية افتراضية بعنوان: "دليل التحول الرقمي: توظيف التقنية لتطوير الأعمال" المعتمدة من جامعة ستانفورد، صُممت لتمنح المعرفة في التقنيات الحديثة، والأطر الإستراتيجية، وأفضل ممارسات القيادة لتصميم وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي بإتقان.
مما يُذكر أن أكاديمية الإعلام السعودية الذراع التدريبي لوزارة الإعلام في تأهيل وإعداد كوادر إعلامية تتمتع بالمهارات والقدرات اللازمة للتميز في المجال، من خلال إتاحة فرص تدريبية رفيعة المستوى وتقديم برامج تعليمية نوعية ومتخصصة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتصبح مركزًا عالميًا للابتكار والبحوث.
ودربت الأكاديمية المشاركين في الدورة حضوريًا على أهم مراحل التخطيط الإعلامي بدءًا من تحديد الرسائل وتحليل الجمهور المستهدف وصولًا إلى قياس فعالية الحملات الإعلامية، ودورها في تحقيق الأهداف الاتصالية، وتمكينهم من استخدام الأدوات، والوسائل الإعلامية المناسبة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم على الابتكار في تصميم الحملات وتقييم أدائها.
الظهور الجماهيري
كما اشتمل البرنامج التدريبي لتأهيل الرياضيين في الظهور الإعلامي على خطوات التحدث أمام وسائل الإعلام، ومراحل الظهور الإعلامي، وقواعد في الحديث الجماهيري، مع أمثلة وتجارب على المقابلات الإعلامية.
وتستعد الأكاديمية لإقامة دورة تدريبية جديدة معتمدة من جامعة ماساتشوستس، نهاية يناير الجاري، بعنوان: "إتقان التفاوض والتأثير"، تشتمل على 83 محاضرة مسجلة، و12 جلسة حوارية، و9 مشروعات تطبيقية، و2 مقيّمين استشاريين؛ بهدف تعزيز مهارات وإستراتيجيات إدارة عمليات التفاوض بكفاءة واحترافية.
تقنيات حديثة
أقامت الأكاديمية الخميس الماضي دورة تدريبية افتراضية بعنوان: "دليل التحول الرقمي: توظيف التقنية لتطوير الأعمال" المعتمدة من جامعة ستانفورد، صُممت لتمنح المعرفة في التقنيات الحديثة، والأطر الإستراتيجية، وأفضل ممارسات القيادة لتصميم وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي بإتقان.
مما يُذكر أن أكاديمية الإعلام السعودية الذراع التدريبي لوزارة الإعلام في تأهيل وإعداد كوادر إعلامية تتمتع بالمهارات والقدرات اللازمة للتميز في المجال، من خلال إتاحة فرص تدريبية رفيعة المستوى وتقديم برامج تعليمية نوعية ومتخصصة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتصبح مركزًا عالميًا للابتكار والبحوث.