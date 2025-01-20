الإحصاء تُطلق مختبر الابتكار

تُطلق الهيئة العامة للإحصاء غدًا، مختبر الابتكار كأول مختبر ابتكار متخصص في الإحصاء بالمنطقة؛ الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع الباحثين والمهتمين في المجال الإحصائي وعلوم البيانات من منسوبي الجامعات، والجمعيات الإحصائية، والمراكز البحثية، ومراكز الابتكار، من خلال تمكينهم من الابتكار الإحصائي.

ويأتي ذلك انطلاقًا من سعي الهيئة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، والابتكار في المقاييس والمؤشرات باستمرار؛ لتقديم قراءات إحصائية ومنتجات ذات دقة وجودة عالية تُساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي متطلبات رؤية المملكة 2030. ويعمل مختبر الابتكار على تحديد مواضيع إحصائية تحت الدراسة ومشاركتها مع الفئات المستهدفة من خلال تقديم طلبات للمشاركة مع الفرق المختصة بطلباتها للتشارك مع الفريق المختص بالهيئة لعمل مشروعًا أوليًا للفكرة وتقييم مخرجاته؛ بهدف استخدامها في عملية الإنتاج الإحصائي، وبعد الانتهاء من استقبال طلبات الباحثين عبر منصة الابتكار الإحصائي، واختيار المرشحين، يتم تكوين فرق عمل مشتركة بين كلٍ من المتقدمين، وموظفي الهيئة المختصين؛ لتطوير فكرة المشروع في مدة لا تتجاوز (6) أسابيع, وسعيًا إلى تعزيز هذا التعاون سيقوم مختبر الابتكار بإدراج هذا الحل المبتكر في المنتجات الإحصائية بعد تقييم اللجنة الفنية. وسيكون لمشاريع مختبر الابتكار دور فاعل في تطور العمل الإحصائي في المملكة، بما ينعكس على تطوير المنهجيات الإحصائية والخروج ببيانات ومؤشرات ومنتجات تقرأ الواقع الحالي الاقتصادي والاجتماعي وتمكين الابتكار المجتمعي في منتجات الهيئة. وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الراغبين في التقدم على المشاريع المطروحة الاطلاع على كافة التفاصيل وآلية المشاركة من خلال البوابة الالكترونية "منصة الابتكار الاحصائي" عبر زيارة الرابط ، مشيرة إلى ترحيبها بجميع الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي 199009 أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء أو البريد الإلكتروني لمختبر الابتكار .