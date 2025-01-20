شرطة الرياض تقبض على (9) أشخاص ارتكبوا (33) حادثة احتيال مالي

في إطار جهود الأمن العام في مكافحة الاحتيال المالي وأنواع الجريمة كافة، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (6) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و (3) مواطنين، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في إنشاء روابط وهمية لجهة حكومية وادعاء تقديم خدمات حكومية، بالتعاون مع تشكيل عصابي خارج المملكة، واستدراج ضحاياهم والاستيلاء على نحو (393,900) ريال من خلال تنفيذ (33) حادثة في مختلف مناطق المملكة، وضبط بحوزتهم أدوات الجريمة كافة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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