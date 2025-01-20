شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج المركزية تناقش خطط حج 1446هـ واستعدادات شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

تسهيل مناسك الحج لضيوف الرحمن

استقبال شهر رمضان

الدمام - شريف احمد - رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، والذي ناقش آخر المستجدات المتعلقة بخطة حج عام 1446هـ.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على سير المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة، والتي تهدف إلى التيسير على ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج، وتوفير أعلى مستويات الراحة لهم، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي تحرص دائماً على خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.كما ناقشت اللجنة جاهزية واستعدادات الجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.