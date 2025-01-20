شكرا لقرائتكم خبر عن "المياه الوطنية" تبدأ ضخ لـ 900 مستفيدًا في 3 مراكز بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة حائل، ضخ مياه الشرب إلى مركز المشيطية التابع لمدينة حائل، ومركزي وسيطاء الدليم والمثواة بمحافظة الحائط.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الشركة لتوسيع خدماتها عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل، مرورًا بخزانات عالية، وصولاً إلى المراكز المستهدفة.



وأوضحت الشركة أن المشروع يخدم أكثر من 900 مستفيد، وتم خلاله تنفيذ شبكات مياه بأطوال تجاوزت 3000 متر طولي، وربط المراكز بخزانات عالية بسعة 300 متر مكعب.



قنوات رسمية



دعت شركة المياه الوطنية العملاء في مراكز وسيطاء الدليم والمثواة والمشيطية الذين لم يرتبطوا بالخدمة إلى التقدم بطلبها من خلال قنواتها الرسمية، بما في ذلك تطبيقها الإلكتروني والفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa).

وأكدت الشركة أن تنفيذ هذا المشروع يعكس التزامها برفع نسبة تغطية شبكات مياه الشرب، تحقيقًا لاستراتيجياتها الرامية إلى تحسين جودة حياة السكان في جميع مناطق المملكة.