شكرا لقرائتكم خبر عن برامج لدعم الكوادر في التوجيه الطلابي والصحي بالتعليم العام عبر الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق التقديم على برامج الدبلوم العالي في التوجيه الطلابي والتوجيه الصحي المدرسي، والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات في مدارس التعليم العام، واستثمار الكوادر البشرية المؤهلة من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.

بدأ التقديم اعتبارًا من يوم أمس الأحد الموافق 19 يناير 2025م، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025م، ويتم التقديم عبر نظام فارس، مع الالتزام بالشروط والضوابط التي حددتها الوزارة لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة.

الدبلوم العالي في التوجيه الطلابي

يتضمن البرنامج دراسة (36) ساعة معتمدة موزعة على فصلين دراسيين، ويهدف إلى إعداد موجهين طلابيين قادرين على تلبية احتياجات مدارس التعليم العام، ودعم الطلاب نفسيًا واجتماعيًا. يستهدف البرنامج شاغلي الوظائف التعليمية في تخصصات علم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية واللغة العربية والدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية، إضافة إلى شاغلي الوظائف الإدارية من مختلف التخصصات، مع إعطاء الأولوية لتخصصات علم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.

ينفذ البرنامج في الجامعات التالية: جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

الدبلوم العالي في التوجيه الصحي المدرسي



يتضمن البرنامج دراسة (24) ساعة معتمدة موزعة على فصلين دراسيين، ويهدف إلى إعداد موجهين صحيين قادرين على تعزيز الصحة العامة في مدارس التعليم العام من خلال تقديم الدعم الصحي للطلاب والمساهمة في تحسين بيئة المدرسة الصحية. يستهدف البرنامج شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية من حملة درجة البكالوريوس، مع إعطاء الأولوية لتخصصات العلوم والتربية الأسرية واللغة العربية والدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

ينفذ البرنامج في الجامعات التالية: جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

الشروط والضوابط

تشترط وزارة التعليم للقبول في برامج الدبلوم العالي أن يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل وألا يزيد عمره عن (47) عامًا، وألا تقل خدمته في الوظيفة التعليمية عن سنتين، وألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد. كما يشترط اجتياز المقابلة الشخصية في الإدارة العامة للتعليم، مع الالتزام بالعمل لدى الوزارة بعد التخرج لمدة تعادل مدة الدراسة.

يُشترط أيضًا الحصول على الرخصة المهنية بعد إتمام البرنامج، وألا تقل درجة التقدير في الأداء الوظيفي خلال آخر سنتين عن ممتاز، وألا يكون المتقدم قد أخل بواجباته الوظيفية أو صدر بحقه حكم تأديبي خلال العامين السابقين للترشيح.

الجدول الزمني للتقديم والمقابلات والنتائج

يبدأ التقديم على برامج الدبلوم العالي اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025م، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025م. سيتم الإعلان عن نتائج الترشيح الأولية يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025م، بينما ستُجرى المقابلات الشخصية خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2025م. وسيتم تحديد موعد بدء الدراسة لاحقًا.

آلية الدراسة ومواقع التنفيذ

أوضحت وزارة التعليم أن الدراسة ستُنفذ بنظام المسائي خارج أوقات الدوام الرسمي، مما يتيح للمرشحين إمكانية الجمع بين الدراسة والعمل. وتشمل أماكن التنفيذ مناطق الرياض وعسير وجدة، حيث تقدم البرامج بالشراكة مع الجامعات المذكورة سابقًا.

وأكدت الوزارة أن هذه البرامج تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات التوجيهية والصحية في مدارس التعليم العام، وضمان تأهيل كوادر قادرة على تلبية احتياجات العملية التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية وصحية متكاملة تخدم الطلاب والطالبات في مختلف المناطق.