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شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز السياحة بالطائف.. إطلاق مبادرة "شتانا ريفي" الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تنطلق فعاليات مبادرة "شتانا ريفي" التي ينظمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، يوم الأربعاء المقبل في محافظة الطائف، وتستمر لمدة أربعة أيام، في مزرعة وسط جبال الشفا؛ بهدف تعزيز السياحة الريفية، وإحياء التراث الزراعي والثقافي الذي تتميز به المنطقة، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية وتجارب مميزة تتيح للزوار استكشاف الطابع الريفي الأصيل.
وأضاف، أن الفعالية تضم (22) ركنًا تمثل قطاعات متنوعة، مع التركيز على المنتجات التي تشتهر بها المحافظة؛ مثل الورد الطائفي، والنباتات العطرية، بالإضافة إلى الحرف اليدوية، والمشاريع المحلية.
وأشار إلى أن هذه المشاركة تُساهم في تسليط الضوء لإبراز الطائف كوجهة سياحية وتراثية رائدة، تعمل على تعزيز الاقتصاد الريفي، عبر دعم وتمكين الأسر المنتجة والمزارعين، وتسويق منتجاتهم.
وقدّم برنامج "ريف السعودية"، الدعوة لسكان الطائف وزوارها، للاستمتاع بهذه التجربة الفريدة، التي تجمع بين التراث والطبيعة، والأنشطة الترفيهية، في أجواء مميزة.
إبراز الطائف كوجهة سياحية وتراثيةوأوضح مساعد الأمين العام للإعلام والاتصال بـ"ريف السعودية" ماجد البريكان، أن المبادرة تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم المجتمعات الريفية والزراعية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في القرى، وذلك من خلال الترويج للأنشطة الزراعية والسياحية المستدامة في المنطقة.
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وأشار إلى أن هذه المشاركة تُساهم في تسليط الضوء لإبراز الطائف كوجهة سياحية وتراثية رائدة، تعمل على تعزيز الاقتصاد الريفي، عبر دعم وتمكين الأسر المنتجة والمزارعين، وتسويق منتجاتهم.
فعاليات "شتانا ريفي"وأشار البريكان، إلى أن فعاليات "شتانا ريفي"، تشتمل على العديد من الأنشطة والبرامج التفاعلية المتنوعة، من أبرزها فعالية قطف المحاصيل، وهي فعالية تتيح للزوار تجربة ممارسة الزراعة والحصاد بشكل عملي، إلى جانب جلسات تعريفية بالزراعة التقليدية، وأساليب الحصاد، كما تشهد فقرات لتقديم أشهر الأكلات الشعبية، التي تعكس هوية المنطقة، مما يضفي طابعًا أصيلًا على الفعالية، في أجواء شتوية مرحة.
وقدّم برنامج "ريف السعودية"، الدعوة لسكان الطائف وزوارها، للاستمتاع بهذه التجربة الفريدة، التي تجمع بين التراث والطبيعة، والأنشطة الترفيهية، في أجواء مميزة.