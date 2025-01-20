شكرا لقرائتكم خبر عن جولات سياحية وبرامج ترفيهية.. 3 جهات تسعد الأيتام في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

برامج وفعاليات متنوعة

المسؤولية المجتمعية

الدمام - شريف احمد - في بادرة إنسانية نبيلة بمناسبة يوم اليتيم العربي، تضافرت جهود كلٍ من بلدية محافظة القطيف، ومركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، وجمعية الصفا الخيرية، لإطلاق مبادرة ”هيا لنسعدهم“، التي استهدفت رسم البسمة على وجوه الأيتام، وتوفير الدعم المعنوي والترفيهي لهم.واستهدفت المبادرة إدخال البهجة والسرور على قلوب الأيتام من خلال برنامج شامل يجمع بين الترفيه والتثقيف، وتضمنت المبادرة جولة سياحية إلى معالم تراثية ومرافق خدمية، ومبادرات بيئية، إضافة إلى برامج توعوية بجمعية التنمية الاجتماعية في القطيف، كما شملت أنشطة ترفيهية متنوعة، وسط أجواء مميزة.قدّمت المبادرة حزمةً من البرامج والفعاليات المتنوعة للأيتام، تضمنت جولات سياحية داخل المحافظة وخارجها، إلى جانب برامج توعوية وترفيهية هادفة، ساهمت في إدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع.وأكد القائمون على المبادرة أن هذه الجهود المشتركة تعكس حرص مختلف الجهات في محافظة القطيف على توفير الرعاية والاهتمام للأيتام، وتأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه الفئة الغالية، وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.فيما أعرب رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس صالح بن محمد القرني، عن تقديره لمركز التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية والتنموية وكافة المبادرين وجميع الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح المبادرة، منوها بأن هذه الجهود تعكس قيم المسؤولية المجتمعية.وقال إن هذه المبادرة تُبرز روح التكافل الاجتماعي في القطيف، وتجسد التزام البلدية ومؤسسات المجتمع برفع مستوى جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.ويُعدّ يوم اليتيم العربي مناسبةً سنويةً لتسليط الضوء على قضايا الأيتام وحقوقهم، وتشجيع المجتمع على دعمهم ورعايتهم، وتوفير بيئةٍ صالحةٍ لهم للعيش بكرامةٍ وتحقيق طموحاتهم.