شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التجارة تدعوا لتدريب السعوديين وتمكينهم من الوظائف القيادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت وزارة التجارة، القطاع الخاص إلى تدريب السعوديين وتمكينهم من الوظائف القيادية .

وأكدت أن التدريب من الأدوات الأساسية لتحقيق مستهدفات التوطين وزيادة الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص من خلال رفع كفاءة العاملين وتزويدهم بالمهارات اللازمة.

جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف التجارية، مستنداً إلى خطاب وزارة التجارة، بشأن المتغيرات السريعة في بيئة الأعمال، إذ أصبحت عملية التدريب والتطوير المهني أمراً محورياً في تعزيز قدرات المنشآت على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات والنمو.

كما أعدت الوكالة المساعدة للتوطين بوزارة التجارة استبياناً لمنشآت القطاع التجاري لتحديد الأسباب والفرص والعمل على دراستها لتمكين المنشآت والأفراد من الاستفادة بشكل أكبر من التدريب.