شكرا لقرائتكم خبر تعاون متميز لخدمة الحجاج والمعتمرين.. مذكرة تفاهم بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة عز الرشاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار السعي لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وقعت مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة عز الرشاد لخدمات الحجاج مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير أوجه التعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

تم توقيع المذكرة خلال مؤتمر ومعرض الحج 2025، بحضور قيادات من الجانبين. وقد أعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات متميزة في مجال الرعاية الصحية وخدمات الحجاج.

وتركز مذكرة التفاهم على عدة محاور، منها: تطوير الخدمات الصحية المقدمة لبعثات الحج والمعتمرين، وتبادل الخبرات بين الجانبين لتعزيز جودة الرعاية الصحية، والتعاون مع الجهات الحكومية والدولية لتسهيل الإجراءات الصحية وتنظيم الخدمات.

من جانبه، أكد الدكتور سهيل باجمال، الرئيس التنفيذي لمستشفى د. سليمان فقيه بجدة، أن هذا التعاون يعكس التزام المجموعة بدعم جهود المملكة في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، معبرًا عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تعزز الشراكة بين الجانبين وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير خدمات الحج.

يذكر أن هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة مبادرات تعزز التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق الاستدامة والابتكار في خدمة الحجاج والمعتمرين.