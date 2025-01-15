شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. المعلمة زكية اللحياني ضمن أفضل 50 معلمًا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت المعلمة زكية سهل اللحياني من إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة جائزة "جاززة " العالمية، ضمن أفضل 50 معلمًا متميزًا على مستوى العالم لعام 2025.

وهنأ المدير العام للتعليم في منطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، التهنئة إلى أمير منطقة مكة المكرمة، وإلى نائبه، وإلى وزير التعليم بمناسبة هذا الإنجاز، الذي يعكس اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للتعليم في الوطن، متمنيًا للمعلمة اللحياني مزيدًا من التوفيق والتألق.

فخر واعتزاز بالجائزة

أعربت المعلمة زكية اللحياني عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله، ثم بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم، وتحفيزها للمعلمين والمعلمات والطلبة لرفع اسم المملكة في المحافل العالمية.



جائزة دولية خاصة بالتعليم

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز دافع لبذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق المزيد من الإنجازات.

تُعد جائزة أفضل معلم بالعالم، جائزة دولية خاصة بالتعليم تمنحها مؤسسة فاركي جيمس (VGF) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، للاعتراف بأهمية التعليم كمهنة وتشجيع الامتياز في مجال التعليم.