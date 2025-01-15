تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة

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محمد بن مسعود - الدمام - انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ ساد الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الذي قد يوفّر مزيداً من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، إلى 2672.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2689.70 دولار.

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