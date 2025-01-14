شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة آمنة بمطار المدينة المنورة.. إنقاذ مسافرة ومولودها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن الفريق الطبي بمركز المراقبة الصحية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة من التعامل باحترافية مع حالة طارئة لمسافرة بنجلاديشية حامل في الأسبوع السابع والثلاثين، حيث أجريت لها عملية ولادة طبيعية ناجحة بعد شعورها بآلام شديدة في البطن.

وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن المسافرة وصلت إلى المركز وهي في حالة ولادة طارئة، مما استدعى إجراء الفحوصات الطبية العاجلة وتنسيق نقلها إلى مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية. وأثناء عملية النقل، تمت الولادة بنجاح تحت إشراف فريق طبي متخصص، الذي حرص على سلامة الأم والمولود.

وأشار التجمع إلى أن الأم ومولودها بحالة صحية مستقرة، وتم نقلهما لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، معبراً عن فخره بجهوزية الفرق الطبية للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة بكفاءة عالية، مما يعكس حرصه على تقديم خدمات صحية متميزة لضمان سلامة المسافرين.