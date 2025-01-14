شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأمير فيصل بن خالد.. نجاح أول عملية دقيقة لتوسيع جذع الشريان الأورطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد للقلب، أحد مكونات تجمع عسير الصحي، من إجراء عملية جراحية دقيقة ونوعية، لتوسيع وإعادة تكوين جذع الشريان الأورطي لقلب مريضة تبلغ من العمر 32 عامًا.

وأوضح التجمع أن المريضة عانت إغماءات متكررة بسبب ضيق شديد في الصمام الأورطي، وأظهرت الفحوصات وجود انسداد شبه كامل للصمام مع ترسبات كبيرة للكالسيوم، ما حال دون تركيب أي صمام صناعي.

إضافة رقعة نسيجية كبيرة

تمكن الفريق الطبي بقيادة د. خالد سمير من توسيع جذع الشريان الأورطي بإضافة رقعة نسيجية كبيرة لاستيعاب صمام يناسب جسم المريضة، وتكللت الجراحة بالنجاح.



برنامج جراحات الصمامات القلبية

وجرى تم فصل المريضة عن أجهزة التنفس الصناعي بعد ساعتين فقط، وغادرت وحدة العناية المركزة في أقل من 24 ساعة.

أفاد التجمع بإطلاق برنامج جراحات الصمامات القلبية للقضاء على قوائم الانتظار، وأجريت 14 عملية لتغيير أو إصلاح الصمامات خلال شهر ونصف، وهو أعلى معدل في المملكة حاليًا.

كما بدأ المركز تنفيذ برنامج جراحات القلب المفتوح من دون نقل الدم أو مشتقاته، وأجريت عدة عمليات ناجحة وفق هذا البرنامج.