شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة: أرقام قياسية في عدد الحجاج والمعتمرين وزوار الروضة في عام 2024 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أنه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، أن عدد ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج والعمرة خلال عام 2024 تجاوز 18 مليون حاج ومعتمر.

وأوضح الربيعة، خلال تصريحاته في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الرابعة في جدة، أن عدد زوار الروضة الشريفة وصل إلى أكثر من 13 مليون زائر في العام نفسه.

وأكد الربيعة أن رحلة الحج تحولت من مشقة وتعب إلى يسر وطمأنينة، بفضل توفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وجاءت هذه الأرقام القياسية نتيجة التسهيلات التي قدمتها مبادرات رؤية المملكة 2030، مثل تسهيل التأشيرات وفتح محطات طيران جديدة، مما أتاح الفرصة لعدد أكبر لأداء المناسك بسهولة ويسر، كما تم إطلاق نسخة محدثة من تطبيق “نسك” تضم 100 خدمة إضافية، مما ساهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين.