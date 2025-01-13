شكرا لقرائتكم خبر عن وصول "جميلة" أولى الطائرات الاحتياطية لأسطول طيران الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت، اليوم الاثنين، أولى الطائرات الاحتياطية لشركة طيران الرياض، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والناقل الجوي الجديد للمملكة، من طراز بوينج 787-9 دريملاينر إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض التي تم استئجارها لتكون الطائرة الاحتياطية ضمن أسطولها الجوي، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض التدريب، وستحمل الطائرة اسم "جميلة" مع هوية الشركة بالتصميم الخارجي لهيكل الطائرة من الفئة الأولى ذات اللون اللؤلؤي المميز.

وتُعد هذه الطائرة مستقلة تمامًا عن طلبية الطائرات الأساسية من طراز بوينج 787-9 والبالغ عددها 72 طائرة، حيث سوف تُستخدم هذه الطائرة خلال الأشهر المقبلة لأغراض التدريب والتشغيل التجريبي, بالإضافة إلى استكمال إجراءات رخصة النقل الجوي (AOC) من خلال الهيئة العامة للطيران المدني؛ لتمكين بدء عمليات الرحلات التجارية في وقت لاحق من عام 2025.

