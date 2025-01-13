شكرا لقرائتكم خبر عن في المخيم الشتوي بالعلا.. ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء اليوناني والان نبدء بالتفاصيل



وصافح رئيس الوزراء فور وصوله مستقبليه من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، فيما صافح ولي العهد أعضاء الوفد الرسمي اليوناني، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضًا فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات بحث العلاقات الثنائية رحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال برئيس الوزراء في زيارته للمملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه سمو ولي العهد.

وخلال جلستهما في "بيت الشعر" اطلع رئيس الوزراء على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.



وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. قائمة الحضور حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.



ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق.

ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله بن عامر السواحة.

ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الهيلينية "اليونان" د. سعد العمار. الحضور من الجانب اليوناني فيما حضر من الجانب اليوناني وزير الخارجية جورجيوس جيرابيتريتيس، ووزير الدفاع الوطني يكولاس جورجيس ديندياس، ووزير البيئة والطاقة ثيودوروس سكايلاكيس.

ووزير التنمية باناجيوتيس ثيودوريكاكوس، ووزيرة الثقافة ستيلياني ميندوني، ووزيرة السياحة أولقا كيفالوجياني، ونائب وزير الخارجية ألكسندرا بابادوبولو.

ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، ووزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة المناوب يوانيس فروتسيس، والمدير العام لجهاز الاستخبارات الوطني ثيميستوكليس ديميريس.

وعضو البرلمان ثيو هاريس، وسفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس، ومدير الديوان الدبلوماسي لرئيس الوزراء يوانيس ميلتياديس نيكولايديس، ومستشار الأمن القومي إثناسيوس نتوكوس. مجلس الشراكة الاستراتيجية عقب ذلك ترأس سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء اليوناني مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي ـ اليوناني، وجرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بحضور أعضاء المجلس.

وفي ختام المجلس وقع سمو ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني على محضر اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - اليوناني. الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي في العلا اليوم الاثنين، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء في الجمهورية الهيلينية "اليونان".وصافح رئيس الوزراء فور وصوله مستقبليه من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، فيما صافح ولي العهد أعضاء الوفد الرسمي اليوناني، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضًا فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية رحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال برئيس الوزراء في زيارته للمملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه سمو ولي العهد.وخلال جلستهما في "بيت الشعر" اطلع رئيس الوزراء على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق.ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله بن عامر السواحة.ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الهيلينية "اليونان" د. سعد العمار.فيما حضر من الجانب اليوناني وزير الخارجية جورجيوس جيرابيتريتيس، ووزير الدفاع الوطني يكولاس جورجيس ديندياس، ووزير البيئة والطاقة ثيودوروس سكايلاكيس.ووزير التنمية باناجيوتيس ثيودوريكاكوس، ووزيرة الثقافة ستيلياني ميندوني، ووزيرة السياحة أولقا كيفالوجياني، ونائب وزير الخارجية ألكسندرا بابادوبولو.ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، ووزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة المناوب يوانيس فروتسيس، والمدير العام لجهاز الاستخبارات الوطني ثيميستوكليس ديميريس.وعضو البرلمان ثيو هاريس، وسفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس، ومدير الديوان الدبلوماسي لرئيس الوزراء يوانيس ميلتياديس نيكولايديس، ومستشار الأمن القومي إثناسيوس نتوكوس.عقب ذلك ترأس سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء اليوناني مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي ـ اليوناني، وجرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بحضور أعضاء المجلس.وفي ختام المجلس وقع سمو ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني على محضر اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - اليوناني.