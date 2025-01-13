شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تُحذّر من إساءة التدفئة المنزلية وتوجه إرشادات لتجنب المخاطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن التدفئة المنزلية تعتبر حاجة ضرورية خلال فصل الشتاء، إلا أن استخدامها دون مراعاة اشتراطات السلامة قد يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة، أبرزها التعرض لغاز أول أكسيد الكربون.

أوضحت الوزارة أن المدافئ المنزلية تتنوع حسب مصدر الطاقة وطريقة عملها إلى نوعين رئيسيين، الأول المدافئ الكهربائية التي تعتمد على الكهرباء لإنتاج الطاقة الحرارية وتشمل المدافئ الزيتية والمدافئ ذات الشعاع الحراري، والثاني المدافئ التي تعتمد على الاحتراق لتوليد الحرارة باستخدام مواد مثل الغاز والكيروسين والفحم والحطب وتشمل مدافئ الغاز والكيروسين والفحم والحطب.

وأشارت الوزارة إلى أن السوق السعودي يوفر أنواعًا متعددة من المدافئ، منها المدافئ المروحية والزيتية والشعاعية والأنبوبية والمدافئ الزراعية، مشددة على أهمية التقيد بالإرشادات الوقائية عند استخدام هذه الأجهزة.

إرشادات استخدام المدافئ



وتضمنت إرشادات استخدام المدافئ الكهربائية ضرورة اختيار المدافئ المزودة بزر إيقاف التشغيل التلقائي، ووضعها بعيدًا عن الستائر والمواد القابلة للاشتعال، وتجنب تغطيتها أثناء التشغيل، والتأكد من توصيلها بمقابس كهربائية مباشرة لتجنب الحوادث.

فيما يخص المدافئ التي تعتمد على الاحتراق، أوصت الوزارة بضرورة تهوية المكان بشكل جيد وتركيب أجهزة كشف غاز أول أكسيد الكربون بالقرب من غرف النوم مع الفحص الدوري للمدفأة لضمان سلامتها، مشيرة إلى أن المدافئ التي تعتمد على الاحتراق قد تُصدر غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز عديم اللون والرائحة ويشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، بينما المدافئ الزيتية التي تعتمد على الكهرباء لا تُصدر أي غازات ضارة.

أكدت الوزارة أن جميع المدافئ المتوفرة في الأسواق مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، داعيةً الجميع إلى الالتزام بإرشادات الاستخدام لضمان السلامة وتجنب المخاطر الصحية.