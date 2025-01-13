بدء تنفيذ خطط رمضان بالمدينة المنورة

تعمل أكثر من 13 جهة بين قطاع حكومي وخاص على إعداد وتنفيذ خططها التشغيلية لشهر رمضان المبارك من خلال رسم الخطط، ووضع الآليات لتقديم أفضل الخدمات للمصلين والزوار في المسجد النبوي، بالإضافة إلى تنظيم سير المركبات في المنطقة المركزية، وتشغيل وزيادة أعداد الحافلات ونقاط الوقوف من أجل تيسير نقل المصلين من نقاط الوقوف إلى المسجد النبوي والعكس، بينما تستعد عدد من الفرق والهيئات لتنظيم وتقديم الخدمات التطوعية للمصلين طيلة شهر رمضان.

خدمات متميزة

تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي على تكثيف كل الجهود لخدمة المصلين والزائرين للمسجد النبوي من خلال مضاعفة أعداد العاملين، وتنسيق الجهود والمهام بين الجهات ذات العلاقة في المسجد النبوي، للعمل على راحة الزائرين والمصلين والمعتمرين. كما تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدى الساعة حرصا منها على تقديم خدمات متميزة لزوار المسجد النبوي.

وقد أعدت الهيئة 16 ألف سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، و100 باب، لضمان تيسير وتسهيل دخول وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي، وتم أيضا توفير 16 ألف حافظة زمزم، بالإضافة إلى العمل على انسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي من خلال المحافظة على الممرات خالية من أي معوقات للحركة، وذلك تسهيلا للزائرين والمصلين.

متابعة الحالات

يتم تقديم الخدمات للمعتمرين من قِبل وزارة الحج والعمرة من خلال الاستقبال، وتفقد جاهزية المساكن وجودة الخدمات المقدمة فيها، وإرشاد المعتمرين وتفقدهم، ومتابعة الحالات الصحية، مع متابعة عمليات النقل وسلامة الحافلات، بينما يقدم تجمع المدينة المنورة الصحي عددا من الخدمات الصحية الأساسية، ويسخر كل طاقته لخدمة المصلين والزوار من كل عام، واعتادت سنويا على خدمة كبار السن داخل المراكز من ضمن برنامج «ساند»، وكذلك النقل الإسعافي من مراكز محيط الحرم إلى مركز القلب أو مستشفيات المنطقة للحالات الحرجة، بالإضافة لفرقة التوعية المتمركزة في المراكز الصحية حول ساحة الحرم النبوي الشريف. كما تقوم الصحة بخدمات نوعية.

يذكر أن لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة بدأت اجتماعها، برئاسة أمير المنطقة الأمير سلمان بن سلطان، من أجل مناقشة استعدادات الجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وشدد أمير المنطقة على أهمية ترجمة العناية البالغة التي توليها القيادة الرشيدة لزوار المسجد النبوي الشريف، ورفع مستوى الجاهزية لدى جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أقصى درجات الراحة والأمن والطمأنينة للزوار طوال أيام الشهر الفضيل.

خدمات النقل الترددي في رمضان

200 حافلة حديثة

7 مسارات لتقديم الخدمة

6 مواقع للنقل من وإلى المسجد النبوي

1- الإستاد الرياضي

2- درة المدينة

3- سيد الشهداء

4- الجامعة الإسلامية

5- حي الخالدية

6- حي شطية