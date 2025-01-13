4.8 ملايين موظف بالحكومة

سجلت القوى العاملة في القطاع الحكومي خلال العام الماضي 4.817.144 ملايين عامل، منهم 1.198.503 مليون عامل في الربع الرابع، في وقت تصدر التعليميون القوى العاملة في الكادر الوظيفي بـ39%، وسيطرت منطقة الرياض على القوى العاملة بـ38%، كأكثر مناطق المملكة قوى عاملة في القطاع الحكومي خلال الربع الرابع من العام الماضي.

انخفاض طفيف

كشف تقرير القوى العاملة في القطاع الحكومي للعام الماضي، انخفاض القوى العاملة في الربع الرابع من العام الماضي 0.39% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث بلغت القوى العاملة في الربع الرابع 1.198.503 مليون عاملا، مقابل 1.203224 مليون عاملا في الربع الثالث، وبلغ إجمالي القوى العاملة السعوديين 1.159.234 مليون عاملا سعوديا، منهم 654.307 ذكور بـ56%، مقابل 504.927 من الإناث بـ44%، وبلغت القوى العاملة الأجنبية 39.269 عاملا، الذكور منهم 20.691 بـ53%، مقابل 18.572 من الإناث بـ47%.

كادر وظيفي

تصدرت القوى العاملة للتعليميين 13 كادرا وظيفيا كأكثر الكوادر الوظيفية قوى عاملة في الربع الرابع من العام الماضي، إذ بلغت 470.515 ألف عاملا بـ39%، وحلت القوى العاملة للموظفين ثانيا، بإجمالي 389.462 ألف عامل بـ32%، والصحيون ثالثا، بإجمالي 113.486 عاملا بـ9%، والمتعاقدون رابعا، بإجمالي 79.076 ألف عامل بـ7%، والمستخدمون خامسا، بإجمالي 51.884 ألف عامل بـ4%.

النصيب الأكبر

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من القوى العاملة في الربع الرابع، كأكثر مناطق المملكة قوى عاملة، حيث بلغت القوى العاملة في الرياض 453.543 ألف عامل بـ38%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 177.483 ألف عامل بـ15%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 116.532 ألف عامل بـ10%، وعسير رابعا، بإجمالي 95.841 ألف عامل بـ8%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 68.132 ألف عامل بـ6%.

أرقام

1.198.503 مليون عامل في الربع الرابع

1.159.234 مليون القوى العاملة للسعوديين في الربع الرابع

39.269 ألفاً القوى العاملة الأجنبية

%56 القوى العاملة، ذكور سعوديون

%44 القوى العاملة للإناث السعوديات

%38 من القوى العاملة في الربع الرابع بالرياض

التعليميون يتصدرون قوى الكوادر الوظيفية العاملة

أكثر المناطق قوى عاملة

الرياض: 38%

مكة المكرمة: 15%

الشرقية: 10%

عسير: 8%

المدينة المنورة: 6%

أكثر الكوادر الوظيفية

التعليميون: 39%

الموظفون: 32%

الصحيون: 9%

المتعاقدون: 7%

المستخدمون: 4%