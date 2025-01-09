شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز الامتثال للأنظمة.. "النقل" ترصد 20 ألف مخالفة خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تنفيذ أكثر من 290 ألف عملية فحص خلال ديسمبر الماضي، بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لمختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي في المملكة.

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الامتثال وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في قطاع النقل.

عمليات الفحص بالقطاعات

ووفقًا لتقرير الهيئة، بلغ إجمالي عدد عمليات الفحص في قطاع النقل البري 280,604 عمليات، مسجلةً معدل امتثال بلغ 94%. وفي قطاع النقل البحري، تم تنفيذ 9,631 عملية فحص بمعدل امتثال مرتفع بلغ 99%. أما قطاع النقل السككي، فقد حقق معدل امتثال كامل بنسبة 100% عبر 39 عملية فحص.

وفي سياق رصد المخالفات، سجلت الهيئة 20,732 مخالفة خلال هذه الفترة، منها 46 مخالفة في قطاع النقل البحري.



الإنذارات والمخالفات

كما أصدرت الهيئة 5,153 إنذارًا للمخالفين مع منحهم مهلة تصل إلى 10 أيام لتصحيح أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشملت أبرز المخالفات المرصودة تشغيل شاحنات غير مسجلة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة، وتسجيل مركبات نقل دون بطاقة تشغيل، إضافة إلى عدم وجود وثائق نقل مطبوعة.

وأظهر التقرير توزيع المخالفات المرصودة حسب المناطق، حيث تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ7,502 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ6,492 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ1,865 مخالفة. بينما سجلت مناطق أخرى نسبًا أقل، مثل الحدود الشمالية بـ184 مخالفة ومنطقة الباحة بـ113 مخالفة.

رفع كفاءة الخدمات المقدمة

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذه العمليات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع النقل، مشددة على أهمية التزام جميع العاملين في القطاع بالأنظمة واللوائح لضمان تحقيق بيئة نقل آمنة ومستدامة.

ودعت الهيئة جميع المشغلين والمستفيدين إلى ضرورة تصحيح أي مخالفات قائمة، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز تنافسية قطاع النقل وتطوير بنيته التحتية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.