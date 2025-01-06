شكرا لمتابعة خبر عن ميتروفيتش وسافيتش ينضمان للتدريبات الجماعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك ثنائي نادي الهلال ألكساندر ميتروفيتش، وسيرجي سافيتش، في التدريبات الجماعية التي أجراها الفريق مساء اليوم.

وجاءت مشاركة ميتروفيتش وسافيتش في التدريبات الجماعية، وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.

ويستعد فريق الهلال للمواجهة التي ستقام يوم غد، الثلاثاء، أمام فريق نادي الاتحاد، وذلك في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب “المملكة أرينا” في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.