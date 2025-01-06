شكرا لمتابعة خبر عن أميرة الطويل تنعي الأميرة منى رياض الصلح: كانت رمزا للرقي وستظل بالوجدان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نعت سيدة الأعمال أميرة الطويل، منى رياض الصلح، والدة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، التي توفيت أول أمس.

وغردت أميرة الطويل على حسابها بموقع “إكس”:”الأميرة منى الصلح، رمز للأصالة والرقي، جمعت بين جمال الروح وعمق المعرفة، وبين الحضور الآسر والتواضع النبيل..تركت أثراً عميقاً في قلوب من عرفها، وستظل سيرتها العطرة حاضرة في الوجدان”.

وتابعت :”نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها، ويجعل ما واجهته في أواخر حياتها رفعةً وأجراً لها، وأن يُسكنها فسيح جناته ويكرم نزلها”.

يذكر أن صلاة الميت على الأميرة منى رياض الصلح أقيمت يوم أمس، الأحد، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، حيث أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.