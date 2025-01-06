شكرا لمتابعة خبر عن صورة لحجر الزمرد تقود شابًا للبحث عنها 21 عامًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظل شاب يدعى سالم رجاء، قرابة 21 عامًا يسعى لتحقيق حلمه بالعثور على حجر الزمرد بعد أن شاهد صورة له، مما جعله يبدأ في رحلة بحث طويلة.

وكشف الشاب خلال حوار صحفي مع قناة “العربية” عن حلمه بالعثور على حجر الزمرد، وبالرغم من عدم حصوله عليه، فقد اكتشف خلال رحلته العديد من الأحجار الكريمة الأخرى.

وقال الشاب: بدأت الموضوع كهواية عندما رأيت صورة لحجر الزمرد، وأعجبني هذا الحجر كثيرًا، فاستمرت رحلتي لمدة 21 عامًا بحثًا عن حلمي.

كما كشف عن ورشته التي أنشأها بجهده الشخصي، والآلات المتخصصة التي يستخدمها في قص وتلميع الأحجار الكريمة وأوضح أن جميع الأحجار التي يمتلكها في ورشته هي من المملكة.