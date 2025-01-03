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"الأرصاد" ينبه من رياح شديدة وصواعق رعدية على منطقة جازان

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هبوب رياح شديدة وعواصف رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل محافظات: الحرث والداير بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

التأثيرات المصاحبة

كما تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 9 مساءً.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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