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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة وصواعق رعدية على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هبوب رياح شديدة وعواصف رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل محافظات: الحرث والداير بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 9 مساءً.
التأثيرات المصاحبةكما تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 9 مساءً.