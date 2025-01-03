شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة وصواعق رعدية على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

التأثيرات المصاحبة

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هبوب رياح شديدة وعواصف رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل محافظات: الحرث والداير بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.كما تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 9 مساءً.