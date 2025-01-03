شكرا لقرائتكم خبر عن 17 عامًا حدًا أدنى.. حظر الجوال وسماعات الرأس على قائدي "السكوتر" والان نبدء بالتفاصيل



إضافة إلى استخدام أو ترك الدراجات والسكوترات بصورة تشكّل إعاقة أو إرباك لحركة المشاة أو حركة المركبات، أو استخدام الجوال أو سماعات الرأس أثناء القيادة، أو تناول الطعام والشراب، أو حمل الأشياء الثقيلة مثل نقل البضائع.

وحددت الوزارة اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات، والمتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط الترخيص؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا.

ضوابط الترخيص وشملت ضوابط الترخيص أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني للمحلات أو الاكشاك قبل إصدار الترخيص.

واشترطت الوزارة تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على الأنشطة المطلوب ترخيصها، وإرفاق عقد استثماري للمستثمر الممارس لنشاط تأجير الدراجات والسكوترات ”نقاط البيع“، مع بيان موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه إن وجدت.

وألزمت المرخص له بأن يكون المحل ضمن المرافق الترويحية أو مطل عليها بشكل مباشر مع وجود ممر مباشر إلى المرافق بحيث لا يتوجب على مستأجر الدراجات والسكوترات العبور أو الالتفاف حول الشارع للوصول إليها.

واشترطت الوزارة في المتطلبات الفنية للدراجات والسكوترات، بالالتزام بالمواصفات الفنية الواردة باللائحة الفنية لوسائل النقل الفردية الكهربائية «السكوتر»، وكذلك الصادرة من الهيئة



وتضمنت الاشتراطات الالتزام بضبط السرعة القصوى للسكوتر على 25 كلم / الساعة في الممرات المخصصة للدراجات، وضبط السرعة القصوى للسكوتر على 5 كلم / الساعة في الحدائق ومناطق تواجد المشاة والمرافق الترويحية.

وشددت على فصل السكوترات وتصنيفها حسب مواصفاتها للاستخدام، سواء كان ذلك على الممرات المخصصة أو الحدائق ومناطق تواجد المشاة والمرافق الترويحية. اشتراطات التشغيل وأكدت ضرورة أن يكون عمر راكبي السكوترات 17 عاماً وما فوق، ومنع استخدام الدراجات والسكوترات على الطرقات والشوارع العامة والمسارات غير المخصصة لذلك، ووضع ملصق رمز «QR» على الدراجات والسكوترات توضح بيانات الترخيص والتصاريح المرتبطة بالترخيص.

وتتضمن المتطلبات العامة للمنشآت توفير صندوق الإسعافات الأولية، والحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، وحظر ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ومراعاة الإتاحة لذوي الإعاقة.



وحددت اللائحة متطلبات واشتراطات التشغيل الخاصة بالدراجات والسكوترات، أبرزها حظر بيع الدراجات والسكوترات من قبل المحلات والأكشاك، مع التأكيد على تعقيم الخوذ الواقية بعد كل استخدام.

وأتاحت إصلاح وصيانة وتنظيف الدراجات والسكوترات في المحل على ألا تزيد مساحة منطقة الإصلاح داخل المحل عن 20% من مساحة المحل، ويمنع إصلاح أي دراجة غير تابعة للمحل، فيما شددت على صلاحية الدراجات والسكوترات وسلامتها، ويتحمل المشغل مسؤولية أي أضرار قد تتسبب بها على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، تقييد السكوترات بالمسارات والتقاطعات المحددة عن طريق برمجتها عبر خرائط الأقمار الصناعي. الدمام - شريف احمد - حظرت وزارة البلديات والإسكان، استخدام محال وأكشاك تأجير الدراجات والسكوترات، في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، وقيادة الدراجات والسكوترات في غير المسارات أو الساحات المخصصة، أو بأي صورة تشكل خطر أو إزعاج للآخرين.إضافة إلى استخدام أو ترك الدراجات والسكوترات بصورة تشكّل إعاقة أو إرباك لحركة المشاة أو حركة المركبات، أو استخدام الجوال أو سماعات الرأس أثناء القيادة، أو تناول الطعام والشراب، أو حمل الأشياء الثقيلة مثل نقل البضائع.وحددت الوزارة اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات، والمتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط الترخيص؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا.وشملت ضوابط الترخيص أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني للمحلات أو الاكشاك قبل إصدار الترخيص.واشترطت الوزارة تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على الأنشطة المطلوب ترخيصها، وإرفاق عقد استثماري للمستثمر الممارس لنشاط تأجير الدراجات والسكوترات ”نقاط البيع“، مع بيان موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه إن وجدت.وألزمت المرخص له بأن يكون المحل ضمن المرافق الترويحية أو مطل عليها بشكل مباشر مع وجود ممر مباشر إلى المرافق بحيث لا يتوجب على مستأجر الدراجات والسكوترات العبور أو الالتفاف حول الشارع للوصول إليها.واشترطت الوزارة في المتطلبات الفنية للدراجات والسكوترات، بالالتزام بالمواصفات الفنية الواردة باللائحة الفنية لوسائل النقل الفردية الكهربائية «السكوتر»، وكذلك الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.وتضمنت الاشتراطات الالتزام بضبط السرعة القصوى للسكوتر على 25 كلم / الساعة في الممرات المخصصة للدراجات، وضبط السرعة القصوى للسكوتر على 5 كلم / الساعة في الحدائق ومناطق تواجد المشاة والمرافق الترويحية.وشددت على فصل السكوترات وتصنيفها حسب مواصفاتها للاستخدام، سواء كان ذلك على الممرات المخصصة أو الحدائق ومناطق تواجد المشاة والمرافق الترويحية.وأكدت ضرورة أن يكون عمر راكبي السكوترات 17 عاماً وما فوق، ومنع استخدام الدراجات والسكوترات على الطرقات والشوارع العامة والمسارات غير المخصصة لذلك، ووضع ملصق رمز «QR» على الدراجات والسكوترات توضح بيانات الترخيص والتصاريح المرتبطة بالترخيص.وتتضمن المتطلبات العامة للمنشآت توفير صندوق الإسعافات الأولية، والحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، وحظر ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ومراعاة الإتاحة لذوي الإعاقة.وحددت اللائحة متطلبات واشتراطات التشغيل الخاصة بالدراجات والسكوترات، أبرزها حظر بيع الدراجات والسكوترات من قبل المحلات والأكشاك، مع التأكيد على تعقيم الخوذ الواقية بعد كل استخدام.وأتاحت إصلاح وصيانة وتنظيف الدراجات والسكوترات في المحل على ألا تزيد مساحة منطقة الإصلاح داخل المحل عن 20% من مساحة المحل، ويمنع إصلاح أي دراجة غير تابعة للمحل، فيما شددت على صلاحية الدراجات والسكوترات وسلامتها، ويتحمل المشغل مسؤولية أي أضرار قد تتسبب بها على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، تقييد السكوترات بالمسارات والتقاطعات المحددة عن طريق برمجتها عبر خرائط الأقمار الصناعي.