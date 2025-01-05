شكرا لمتابعة خبر عن صقيع متوقع على 6 مناطق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبراء الأرصاد، اليوم الأحد، عن توقعات بانخفاض كبير في درجات الحرارة وانتشار الصقيع في 6 مناطق بالمملكة.

وأوضح الخبراء أن المناطق التي تصل إلى الصقيع هي: الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض ، مكة المكرمة.