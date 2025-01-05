الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد بالسعودية.. عيار 12 بـ159.25ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 05 يناير 2025 02:00 م

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد  5-1-2025 فى ، حيث سجل عيار 18 مبلغ  238.75 ريال، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاحد  5-1-2025  فى السعودية كالتالى:

عيار 24 سجل 318.25 ريال

عيار 22  سجل 291.75 ريال

عيار 21 سجل  278.50 ريال

عيار 18 سجل 238.75 ريال

عيار 14 سجل  185.75 ريال

عيار 12 سجل  159.25ريال

أونصة سجلت 9901.50 ريال

الجنيه الذهب سجل 2228.50 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 264.40 دولار

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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