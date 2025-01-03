شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين واستخدام الأرصفة.. محظورات جديدة لـ «ركن المركبات» والان نبدء بالتفاصيل

مواقف خاصة

ركن المركبات

الدمام - شريف احمد - حظرت لائحة اشتراطات ركن المركبات، التي اعتمدتها وزارة البلديات والإسكان، ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنطقة المرخصة لممارسة النشاط أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ويستثنى من ذلك ”كاونتر“ تقديم الخدمة في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.ومنعت الوزارة التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، مع السماح يسمح بوضع مظلة فوق الكاونتر وكرسي يخدم راكن المركبة، وينبغي على راكن المركبة ارتداء قفازات سليمة ونظيفة خلال ركن المركبة.وأوجبت في متطلبات التنظيم المكاني، أن يكون المقدم الخدمة مقرًا رئيسيًا مرخصًا ويستثنى من ذلك المنشآت المصرح لها وتقدم خدمة ركن المركبات لعملائها.وألزمت مقدم الخدمة بتوفير مواقف خاصة أو مدفوعة بما لا يؤثر على عدد المواقف المخصصة في رخصة البناء قبل البدء بتشغيل النشاط، ومراعاة عدم التأثير على الحركة المرورية أثناء تقديم الخدمة.واشترطت على مقدم الخدمة وضع لوحة إرشادية، بشكل ظاهر توضح تقديم خدمة ركن المركبات ”في الموقع المخصص لذلك مع الالتزام باشتراطات اللوحات الدعائية والإعلان، وإنشاء منصة تحكم“ كاونتر" معنية بتنظيم خدمة ركن المركبات ويجب أن تكون في حدود الموقع وألا تسبب أي إعاقة لحركة المشاة.وسمحت الوزارة بإنشاء ”كاونتر“ على الأرصفة بشرط وجود رخصة إشغال الأرصفة وأن يكون موقعها لا يتسبب بأي إعاقة الحركة المشاة.وألزمت اللائحة ان تكون واجهة الكاونتر خالية من الملصقات ما عدا ملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR»، وتعليمات الجهات الحكومية، كما منعت وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات / المنشآت والمواقف العامة ويستثنى من ذلك المواقف المخصصة للنشاط.ونصت اللائحة على إلزام مقدم خدمة ركن المركبات توضيح موقع ركن المركبة المتلقي الخدمة، ومنع استخدام منطقة استلام المركبات لركن المركبات كموقف دائم وتكون فقط لأغراض استلام وتسليم المركبات.وأوجبت على مقدم الخدمة تسليم متلقي الخدمة ايصال يثبت تسليم المركبة ويكون الإيصال مدون عليه اسم مقدم الخدمة وتاريخ ووقت الاستلام.واشترطت على مقدم الخدمة تركيب كاميرات أمنية ويكون له صلاحية على الكاميرات التابعة لمواقفه الخاصة ويضمن عملها وتشغيلها في حال كانت كاميرات المواقف تتبع لمنشأة أخرى، مع توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.وبيّنت الوزارة المتطلبات الخاصة بالعاملين والتي تتمثل في أن تكون صحيفة السوابق ”الراكن“ حديثة وخالية من السوابق، ويحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ولالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص زي العاملين الموحد، وارتداء الملابس الخارجية نظيفة، وحمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة.