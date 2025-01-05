منة شلبي برفقة نبيلة عبيد: “أسطورة أعشقها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة منة شلبي عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، صورة تجمعها بالفنانة القديرة نبيلة عبيد، كشفت من خلالها عن طبيعة علاقتها بها واصفة إياها بالأسطورة.

وكتبت منة على الصورة تعليقًا قالت فيه: “أسطورة أحبها وأعشقها”، معبرة عن حبها الكبير واحترامها لنجمة سينمائية طالما أضاءت الشاشة بأدوارها المميزة.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعي منة شلبي، إذ أشادوا بالعلاقة الوطيدة بين الجيلين، مشيرين إلى أن للنجمتين بصمتيهما الخاصتين في الفن المصري.

من ناحية أخرى، تواصل منة شلبي حاليًا تلقي ردود الفعل على نجاح فيلمها الجديد “الهوى سلطان”، الذي يُعرض في دور السينما محققًا ردود فعل إيجابية، ويشاركها فيه نخبة من النجوم، بينهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي، وسوسن بدر.

بينما تستعد نبيلة عبيد لتصوير دورها في المسلسل الدرامي السعودي، بالتعاون مع كوكبة من نجوم الفن من مصر والسعودية، والذي تخوض به تجربة الدراما السعودية للمرة الأولى، وكانت قد أعلنت عن خروج المسلسل من دراما رمضان قائلة: “مسلسلي مالوش علاقة بالسباق الرمضاني ولسه في مرحلة الكتابة ولكن قصته مختلفة”، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه”.