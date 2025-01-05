رامي صبري يكشف عن أمنيته لعام 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم رامي صبري تفاصيل الدويتو الغنائي الذي يطرحه خلال ساعات ممع النجم تامر حسني، وأمنيته التي يتمنى تحقيقها في العام الجديد.

قال رامي إنه سعيد بتقديم دويتو غنائي مع تامر حسني، مضيفاً: “بتشرف وفخور إني بقدم أغنية مع تامر حسني هتكون مختلفة والناس هتحبها، وإن شاء الله هتنزل غدا الاثنين”.

وعن أمنيته في العام الجديد، كشف رامي عن النجوم الذين يتمنى التعاون معهم في دويتو غنائي، قائلاً: “نفسي أعمل ديو مع شيرين عبد الوهاب وأنغام وإليسا ونانسي عجرم”.

كان رامي صبري قد نشر على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صوراً من آخر حفلاته الغنائية ضمن سلسلة الحفلات التي أحياها احتفالًا برأس السنة.

أحيا رامي الحفل في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وتألق أمام عدد كبير من حضور الحفل الذي رفع لافتة كامل العدد.

وقدم رامي عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة ومنها “كداب، على بالي، يمكن خير”، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح، بالإضافة الى تقديمه ميدلي خاصًّا من أعماله.