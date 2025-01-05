تامر حسني يكشف كواليس فيديو “ET بالعربي” وحقيقة عودته لبسمة بوسيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوضح النجم المصري تامر حسني اللغط الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره قبل أيام قليلة في لقاء مع برنامج “ET بالعربي”، وهو يتحدث عن الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول عودته لطليقته بسمة بوسيل، قائلاً إنه لن يبدأ العام الجديد بشائعات.

وفي منشور وضعه على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، كشف تامر حسني عن حقيقة الفيديو وإمكانية عودته إلى بسمة بعد أكثر من عام على انفصالهما رسميًا.

وقال تامر في منشوره: “طبعًا هما بيدوني ورقة أقرأها، والسؤال المذيعة ما سألتوش، المفروض بقرأها أنا لوحدي وليا حق الرد أو لأ، والمفروض المذيع ما يقولهاش بما أنه بيوريهالي على ورقة”.

تابع: “أنا قريت بس كلمة إشاعات فرديت على طول، ومعرفش السؤال تكملته إيه لأن سنة جديدة مش هعيد على الناس أكيد غير بدعوة حلوة للناس وللبلدان العربية، مش إني أتكلم على إشاعات. أعتقد ما كانش ينفع إن المذيع يذكر سؤال المفروض إنه سري عشان كده مكتوب، وكمان المذيعة ما سألتوش، لأن السؤال احترم حريتي الشخصية واتكتب في ورقة، يبقى إزاي بنعرضه للناس؟”.

وأضاف: “أتمنى من أي مذيع ومحطة كبيرة ما تقعش في الخطأ ده تاني لأننا بنحترمكم ونقف نتكلم معاكم بكل حب. هي ملحوظة بمنتهى الحب مش أكتر، لأن الطريقة دي ممكن تتسبب غصب عنكم في فتن وممكن تتفهم غلط، خصوصًا إني مكملتش قراءة السؤال لأن أول كلمة كانت إشاعات”.

واختتم تامر حسني منشوره قائلاً: “ولو في أي تردد كلام عن محاولات رجوعي لبسمة فهي مش إشاعات، وبالفعل في أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع بينا، وكتر ألف خيرهم، وربنا يقدم اللي فيه الخير لينا”.