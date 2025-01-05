رنا سماحة تعلن انفصالها مجددًا عن زوجها: “اللهم لك الحمد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقها الأول على إعلان انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب قالت الفنانة رنا سماحة، إن علاقتها بطليقها المطرب والملحن سامر أبو طالب ستظل جيدة، خاصة أن بينهما طفلًا، وأنها تحاول بقدر الإمكان ألا تشعر نجلها بأن هناك شيئًا قد تغير بعد الانفصال، لذلك فهناك تواصل دائم بينهما، كما أن نجلها يذهب بشكل مستمر للقاء والده، ويقضي معه وقتًا طويلًا، وكل هذا حتى يتوفر له مناخ اجتماعي صحي.

ويعد هذا الانفصال هو الثاني لرنا سماحة وسامر أبو طالب في خلال أشهر قليلة حيث كتبت، عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” قائلة: “اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسميًا بيني وبين أبو ابني متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرًا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي”.

يُذكر أن رنا سماحة كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب في أيار (مايو) الماضي ثم عودتهما مرة أخرى للحياة الزوجية، مؤكدة أن الانفصال المؤقت الذي مرَّا به، ساهم في تعزيز علاقتهما وتعلمهما مهارات جديدة لحل الخلافات.